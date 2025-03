Tomatitaime kasvatamine seemnest on ülimalt rahuldustpakkuv protsess – vaadata, kuidas väike seeme muutub vilju kandvaks taimeks tundub kui ime. Kuigi taimi saab osta ka aianduskeskusest, on seemnest alustamisel oma võlu (ja see on ka oluliselt soodsam!). Edu võti peitub seemne idanemises – selles õrnas esimeses etapis, mis paneb aluse kogu taime edasisele arengule.