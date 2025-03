NÄDALA RESTORAN Üks Tallinna ägedamaid söögikohti on praegu Koplis

Raske on ette heita, kui Vesta baari nimi toob kellegi mälestustesse depressiivse joomaurka, kriminaalse Tallinna ühe tugipunkti, kus murtud eesti keeles kõlas sageli «peksa on, suitsu saad» ning sinna viinapitsi järele minnes tuli üle astuda ka lävepakule surnud naisnarkomaanist.

See kõik on minevik. Ja see ei tule iial tagasi.