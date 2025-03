Pilt on illustreeriv.

​Kevade saabudes hakkab loodus tärkama, kuid paraku toob see endaga kaasa ka sambla leviku murul. Kui sammal võtab võimust, takistab see muru tervislikku kasvu, blokeerides päikesevalguse ja toitainete jõudmise juurteni. Kuid muruhoolduse eksperdi Philip Voice’i sõnul on olemas lihtne lahendus, mis aitab sambla murust eemal hoida ning tagab lopsaka roheluse.