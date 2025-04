IMELINE MUUTUMINE Eesti kuurortlinna uhkeim suvitushoone tõuseb tuhast

Suvituspealinna rannarajoonis merest vaid paarisaja meetri kaugusel asuv Tammsaare pst 11 hoone on tühjana seisnud enam kui 15 aastat. Scandium Kinnisvara omandas kinnistu aasta tagasi ja loob enam kui sajandivanuse hoone kõrvale ka kaks uut hoonet, mille arhitektuurikeel on selgelt kaasaaegne. Nii saab ajaloolise tipparhitektuuri kõrval peagi näha kaasaaegset tipparhitektuuri Apex Arhitektuuribüroolt. Kõikidesse hoonetesse tulevad luksuslikud korterid.

Maido Lüiste, Scandium Kinnisvara tegevjuht ja partner: «Bellevue on üks uhkemaid suvitushooneid Eestis – seda nii täna kui ka esimese Eesti ajal. Arendaja väljakutseks on väärikas toorik taastada ajaloolisse hiilgusse ja väärindada kinnistut, millel ta paikneb. Koos arhitektide, Pärnu linnaarhitekti ja muinsuskaitsega oleme loonud siia silmapaistva elukeskkonna nii puhkamiseks ja Pärnu nautimiseks kui ka päriselt elamiseks. Visioon Eesti ühest luksuslikumast villade ansamblist on ka klientide poolt soojalt vastu võetud. 30% kogu arenduse mahust on tänaseks juba broneeritud. Ootame huviga, kellele läheb arenduse esinduslikem korter – 120m2 terrassiga penthouse.»