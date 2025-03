ÄRA UNUSTA Täna saabub maamaksu esimese osamakse tähtaeg

Ligi 335 000 eraisikul tuleb 31. märtsiks tasuda kokku ca 21 miljonit eurot maamaksu. Pea 35 000 juriidilisest isikust kinnistuomanikul tuleb samaks tähtajaks tasuda kokku ca 27 miljonit eurot. Järelejäänud maksukohustus tuleb tasuda 1. oktoobriks.

MTA maamaksu teenusejuht Riita Parksepp tuletab meelde, et koduomanikele kehtib sel aastal endiselt kodualuse maa maksusoodustus. «Juhul, kui teil on maksustatavat maad ja te pole oma maksukohustusega veel tutvunud, saate seda teha ning maksu mugavalt tasuda meie e-teenuste keskkonnas e-MTA, valides Maksud – Maamaks – Maamaksuteated ja maa andmed,» sõnas Riita Parksepp.

Mis on maamaksuga sel aastal teisiti?

Muutus esimese osamakse summa, mis tuleb maaomanikel tasuda. Kui maamaksusumma on ühe kohaliku omavalitsuse piires üle 100 euro, siis esimese osamakse suurus on vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 100 eurot. Kui aga maksusumma on vähem kui 100 eurot, siis tuleb esimeseks tähtajaks tasuda kogu maksusumma korraga. Juhul, kui maksustatavaid kinnistuid on mitme kohaliku omavalitsuse piires, siis võib esimese osamakse suurus ületada 100 eurot.

Muutusid paljude kohalike omavalitsuste maamaksumäärad. Elamumaa ja maatulundusmaa õuemaa kõlviku maksumäärad jäävad sel aastal vahemikku 0,1–1%. Maatulundusmaa maksumäär jäi endiselt kõikjal 0,1–0,5%-le. Muu sihtotstarbega maa maksumäärad on aga tänavu vahemikus 0,1–2%. Kohalike omavalitsuste 2025. aastaks kehtestatud maksumääradega saab tutvuda MTA kodulehel.

Muutus maamaksu tõusu piirmäär ehk n-ö kaitsemehhanism. Kaitsemehhanism on mõeldud selleks, et maatüki maks ei suureneks eelmise aastaga võrreldes liiga järsku. 2025. aastal suureneb iga katastriüksuse maamaks eelmise aastaga võrreldes igale omanikule kuni 50% või 20 eurot juhul, kui maatükile maksuvabastusi või -soodustusi ei rakendu. Kui möödunud aasta maamaksuga võrreldes on 50% suurune kasv vähem kui 20 eurot, siis suureneb maamaksusumma 20 euro võrra. Kui aga katastriüksusel on maksuvabastusi või -soodustusi, siis võib 2025. aastal tasumisele kuuluv maamaks erineda ka enam kui 50% või 20 eurot võrreldes eelmise aasta maksusummaga.

Maksu arvutamise alus on maa väärtus, mille on määranud Maa- ja Ruumiamet. Maa hindamise küsimustega palume pöörduda Maa- ja Ruumiameti poole e-aadressil info@maaruum.ee. Maksumääradega seotud küsimustega palume pöörduda maa asukohajärgse omavalitsuse poole. Maksu arvutamisse ja tasumisse puutuvaga on õige pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole.

Maamaks on riiklik maks, millega maksustatakse Eestis kogu maa. Maksumäärad kehtestavad kohalikud omavalitsused. Maamaks laekub täies ulatuses kohaliku omavalitsuse eelarvesse, selle toel saavad omavalitsused arendada kohalikku elu ning pakkuda kohalikele mõeldud teenuseid.

Loe maamaksu kohta lähemalt MTA kodulehelt.