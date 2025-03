PUUST JA PUNASEKS Kuidas ja miks liituda kaugküttega?

Utilitase äriarendusjuhi Dabrel Pritsi sõnul algab kaugküttega liitumine eelkõige korteriühistu huvist vahetada olemasolev soojusallikas kaugkütte vastu. «Liitumishuvi korral tasub ühendust võtta kaugkütteettevõttega, kes küsib seejärel vajalikku infot ja kaardistab hoone võimalused kaugküttega liitumiseks,» selgitas ta. «Näiteks uurime esmajärjekorras, kaugel hoone kaugküttevõrgust asub ja kas liitumine on sellest lähtuvalt võimalik.»

Prits lisas, et ühendust tasub võtta ka siis, kui hoone ei asu soojusvõrgu lähistel – potentsiaalsete klientide huvi on oluline sisend ettevõtte laiendamisplaanideks. «Liitumissoovide korral vaatame alati, kas läheduses on veel teisi hooneid, kes on selleks huvi avaldanud. Mida rohkem liitujaid piirkonnas on, seda suurema hulga liitujate vahel kulud jagunevad,» ütles Prits.

Lisaks asukohale on oluline tsentraalse ehk majasisese ühise küttesüsteemi olemasolu, mistõttu tuleb kaugkütteettevõttele edastada ka hoone ja küttesüsteemi andmed.

Lõplik investeering sõltub mitmest tegurist

Kui hoone asub kaugküttevõrgu läheduses ja sel on olemas majasisene ühine küttesüsteem, on Pritsi sõnul kaugküttega liitumise protsess võrdlemisi lihtne. Lisaks vajaliku dokumentatsiooni koostamisele tuleb ehitada soojustorustik ja paigaldada uus soojussõlm, mis võimaldab ühendada majasisese küttesüsteem kaugküttega. «Korteriühistu ei pea projekti tellima ega ehitajat valima – selle eest hoolitseb kaugkütteettevõte. Küll aga on kaugküttele üleminekuks vaja majaelanike nõusolekut,» sõnas Prits.