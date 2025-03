ERILINE ATMOSFÄÄR Tallinna ühes hinnatuimas piirkonnas algas uue kortermaja ehitus

Noblessner on kujunenud üheks Tallinna kõige populaarsemaks piirkonnaks, kus kunagise allveelaevatehase alale on loodud stiilne, merele avatud linnaruum. 2020. aastal pälvis Noblessner Baltikumi parima linnaruumi arenduse auhinna.

«Aadressile Allveelaeva 2 kerkiva kortermaja vastu on huvi suur,» kinnitas Merkos Noblessneri uusarenduste eest vastutav Tiit Kuusik. «Inimesed hindavad Noblessneri ainulaadset elukeskkonda. Siia elama tulles saab läbimõeldud ja kvaliteetse kodu, mille väärtus koos ümbruskonna ja kohaliku kogukonna arenguga ainult kasvab,» tõi Kuusik välja põhjusi, miks on Noblessner üks ihaldusväärsemaid piirkondi Tallinnas.

BLRT Grupi kinnisvara arendusdirektori Ivar Piirsalu sõnul on sadamalinnak unikaalne kombinatsioon mitmest elemendist. «Siin on suurejoonelise arhitektuuriga ajaloolised tööstushooned, jahisadam, tunnustatud söögikohad, värvikas kultuurielu ning kvaliteetne uusarendus. Loome inimsõbralikku ja turvalist linnaruumi, kus kogu mereäärne ala on jalakäijate ja kergliikluse päralt,» sõnas ta.