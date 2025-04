Peaaegu tühjad kastme- ja konservipurgid

Nüüd on õige aeg visata ära see kastmepurk, mida oled kuude kaupa hoidnud ja mis on peaaegu täielikult ära kasutatud. Sama kehtib ka tühjade ketšupipudelite kohta, mille puhul ei tasu loota, et sellest midagi välja pigistad.