Kuidas hoida rotid aiast eemal ühe lihtsa köögitootega

Rottidel on erakordselt tundlik haistmismeel, mis on isegi koertest parem. See teeb lõhnade põhjal toimivad peletid väga efektiivseks. Aianduseksperdid Primrose'ist soovitavad kasutada kontsentreeritud eeterlikke õlisid rottide eemal hoidmiseks.