LUKS VÄRK Otepää restoranide festival üllatab fantaasialennuga

Menüüdest leiab põnevaid hõrgutisi, sellel aastal on laual eriti rikkalik mereandide valik ja menüüdes on lastud fantaasial vabalt lennata. Süüa saab tuunikala, kuldmerikokre, kaheksajalga, merikuradit, koha. Ei puudu part, kana, veiseliha, lammas, seened, ravioolid ja palju erinevaid köögivilju. Magustoidud on eriti ahvatlevad ja ei puudu ka vastavad joogid, nii alkoholiga kui ka alkoholivabad.