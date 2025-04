Kodu, mis tervendab: üks tegevus, mis muudab sinu elamise heaoluoaasiks

Pilt on illustreeriv.

Mitte kusagil mujal ei saa inimene nii hästi puhata kui omaenda nelja seina vahel. Kuid see, kui hästi me end kodus tunneme, ei sõltu ainult esteetikast, vaid suuresti ka hügieenist ja puhtusest. Kui koristamist regulaarselt eirata, võib see kaasa tuua tõsiseid tagajärgi.