Eksperdi nõuanded: kuidas äratada muru pärast pikka talve?

Pärast talve vajab muru erilist hoolt, et see suvel lopsakas ja roheline oleks. Kuid mis on kevadel muru jaoks tegelikult oluline? Milliseid vigu tuleks kindlasti vältida, et mitte murule liiga teha? Muruekspert dr Harald Nonn annab myHOMEBOOKi vahendusel kasulikke soovitusi.