Üks asi, mis mõjutab oluliselt suvekodu atraktiivsust ja hinda

Suvemaja asukohana on eelistatud koht mere või järve läheduses, kalamehed naudivad ka kalarikaste jõgede äärseid kinnistuid. Pealinlased soovivad, et sõit suvekodusse ei võtaks üle tunni, erandeid tehakse, kui paik on seotud suguvõsa juurtega või asub eriliselt privaatses ja eksklusiivses kohas.

Suvekodu ülalpidamine peab olema majanduslikult mõistlik, et see ei tekitaks suuri jooksevkulusid. Lihtsate vahenditega korras hoitav kinnistu, mis on ühtviisi kaunis nii suvel kui talvel, sobib peaaegu kõigile.

Kaunis haljastus ja kõrged kinnisvarahinnad käivad kohati käsikäes

Eestis on suvekodude arv ja populaarsus piirkonniti erinev. City24.ee analüüsi järgi on 50 protsenti kõigist suvilate müügipakkumistest koondunud Harjumaale ja pakkumises on nii suvilakooperatiivide krunte kui ka aastaringseks elamiseks mittesobivate vanemate majadega kinnistuid.

Umbes 25 protsenti suvilapakkumistest paikneb Ida-Virumaal, kus müüjad loobuvad kinnistutest nendega kaasnevate lisakulude tõttu. Pärnumaal on suvilapiirkonnad keskuslinnast parajal kaugusel, mistõttu neid ostetakse enamasti pigem aastaringselt elatava maja ehitamiseks kohtadesse, kuhu on rajatud ühisveevärk ja kanalisatsioon. Mõned aastad tagasi tekkinud maale elama minemise buum või suvekodu ostmise laine on vaibunud. Rahunenult ostetakse mitte nii väga suvekodu kui alaliseks elamiseks sobivat maakodu, kust aeg-ajalt käiakse linnas tööl või kultuuri nautimas.