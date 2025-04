ETTEVAATUST Eesti looduses kasvav imeilus põõsas on surmavalt mürgine

Näsiniin on Eestis pärismaine ning üsna hästi levinud, eelistades kasvada peamiselt varjulistes segametsades. Levinud on nii üksikud põõsad kui ka nende rühmad. Näsiniine põõsad on väikest kasvu ning ei sirgu kõrgemaks kui 1,5 meetrit. Nende harud on hõredad, järsud ja sihvakad, kaetud kollakashalli, kergelt kareda koorega. Talbjad või süstjad lihtlehed on koondunud tihedamalt võrse tippu. Hallikasrohelised lehed kinnituvad võrsele vahelduvalt.