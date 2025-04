SAARE IDÜLL Kuressaares valmib uus üürimaja

Saaremaa abivallavanema Liis Lepiku sõnul on üürimajade rajamine osa laiemast strateegiast, kus Saaremaa vald pingutab selle nimel, et Saare maakonnas oleks rohkem elanikke.

«Soovime, et Saaremaa oleks paik, kuhu inimesed tahavad elama tulla. Kui meil aga korralikku elamispinda pakkuda pole, jätavad arstid, õpetajad ja ettevõtjad siia saabumata. Üürielamute programm on oluline samm selles suunas, et muuta Saaremaa ahvatlevaks elukohaks,» ütles Lepik. «Kogemus Kitsas 16 üürimajaga on näidanud, et nõudlus selliste elamispindade järele on suur.»