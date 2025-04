LINNAKÄRAST TÜDINUD? Tallinna külje alla kerkib kõigi mugavustega elurajoon

«Bonava arendab uusi kodusid juba väljakujunenud elupiirkondadesse, millel on olemas hea linnaruumi peamised omadused. See tähendab, et vajalikud teenused ning vaba aja veetmise võimalused on lähedal ja lihtsasti ligipääsetavad, samuti on olemas head ühendused ümbruskaudsete piirkondadega. Saku on suurepärane näide sellisest keskkonnast – elades rahulikumas piirkonnas, on sul samas kõik vajalik kodu lähedal olemas ja igat liigutust ei pea tingimata autoga tegema,» selgitas Bonava tegevjuht Taavi Soorm uue projekti asukohavalikut.