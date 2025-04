Kuidas kontrollida vanade seemnete seisukorda?

On kaks võimalust, mis aitavad aru saada seemnete tegelikust seisukorrast. Esimene on visuaalne - kontrollige hoolikalt seemneid, et näha, kas neil on hallitust, putukate väljaheiteid, ebaselge päritoluga laike või hammustuste jälgi. Kui leiate kas või ühe neist, on targem seemned ära visata.