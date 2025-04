KAS KA SINA? Rahvas hindab kodu asukoha valikul kõige enam just seda

Norstati uuringus tuli vastajatel märkida ära kolm kõige olulisemat tegurit kodu asukoha valikul. Vastajate jaoks oli kõige olulisem aspekt vaikus ja rahu, mille märkisid ära pooled osalenutest.

«Asjaolu, et eestlased hindavad rahu ja vaikust kõrgelt, kajastub hästi Tallinna ja Tartu ümber toimuvas valglinnastumises. Samas elab näiteks Lasnamäel endiselt 120 000 inimest – statistikaameti hinnangul võiks linnaosa asustustihedust võrrelda Argentina pealinna Buenos Airesega. Viimase kümnendi selge trend on see, et pealinna magalarajoonide elanikud kolivad finantsolukorra paranedes just Tallinna lähivaldadesse, mistõttu prognoositakse lähimatel kümnenditel lähivaldadele märkimisväärset elanikkonna kasvu,» sõnas Kikas.

Uuringu kohaselt peab suur osa Eesti inimesi kodu asukoha valikul oluliseks erinevate teenuste kättesaadavust, mille märkis ära 44 protsenti vastanutest. Piirkondliku turvalisuse taseme arvas kodu asukoha valikul kolme kõige olulisema teguri sekka 40 protsenti vastanutest.

«Neljanda enim väljatoodud tegurina pidasid vastajad oluliseks, et kodu asuks arenevas piirkonnas, kus võiks loota ka hinnakasvu. Kuivõrd Eesti kinnisvara hinnad on 15 aastaga ligi kolmekordistunud, mis on Euroopa kiireim näitaja, siis on mõistetav, miks näevad paljud koduostu ka kui investeeringut,» märkis Kikas.

Ta nentis, et vaid 23 protsendi vastanute jaoks oli oluline elukoha kaugus töökohast ning lähedus kesklinnale on oluline ainult 11 protsendi vastanute jaoks. Kikase sõnul avaldab suurt mõju hübriidtöö ajastu, mis on avanud paljudele võimaluse kas täielikult või teatud päevad nädalas kodust töötada. Isegi kui elukoht asub töökohast kaugemal, siis on tööle ja tagasi sõitmist vähem, mistõttu ei kaotata nädala kokkuvõttes transpordile varasemaga võrreldes aega lisaks. Samas tõi uuring viiendana välja, et hea ühistranspordiühendus on endiselt oluline – see viitab, et kuigi kaugus ise pole määrav, peab liikumine jääma mugavaks.

Kuna Eestis on palju rahulikke, turvalisi ja hea teenustega piirkondi, ei ole kõik soovitud elukohad tingimata need, kus võiks oodata kiiret kinnisvarahindade kasvu. Kuigi hinnatõusu on keeruline ennustada, annab lähiajalugu ja uusarenduste maht siiski aimu, kuhu poole vaadata.