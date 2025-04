Tomatitaimedele sobivad hästi munakoored – mitte muna ise, vaid just selle kest ja ka vesi, milles mune on keedetud. Mõlemad sisaldavad suurel hulgal kasulikke mineraalaineid, eelkõige kaltsiumi, mis toetab taimede kasvu ja tagab hea saagikuse. Veendu, et keeduveele ei oleks lisatud soola ega söögisoodat ning see oleks enne kasutamist täiesti maha jahtunud.