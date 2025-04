Märtsis avalikustas ettevõte oma uue «mittepruunistuva banaani», mille eripära seisneb selles, et see säilitab kollase koore ja värske viljaliha senisest tunduvalt kauem. Tulemuseks on mitte ainult pikem säilivusaeg tarbijale, vaid ka oluliselt väiksem toidukadu.