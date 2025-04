Euroopa reageerib – kas Eesti jõuab järele?

Euroopa Liit on kriisile juba reageerinud mitmel moel. Nii näiteks tegutseb Euroopa Parlamendis kodude kättesaadavuse teemaga erikomisjon, samuti on esimest korda kriisi lahendamiseks ametis teemale pühendunud volinik. Juba 2026. aasta kevadel jõustub ka direktiiv, mis kohustab lühiajalise rendi platvorme jagama rohkem vajalikku teavet.

«Võib arvata, et liikmesriigid hakkavad kohandama ka riigisiseseid regulatsioone, et suunata ja maksustada lühiajalist renditurgu. See on üks esimesi valdkondi, mida kriisi leevendamiseks reguleeritakse,» ütles Rask. Samas tuleks hoiduda tagajärgedega võitlemisel ülereguleerimisest. «Energiakriisi näitel – oleme pidanud viimase kahe aasta jooksul muutma elektrituruseadust 17 korda. Sama risk on eluasemekriisiga: kui ei sekkuta ennetavalt, jääb hiljem üle ainult reageerida ja piirata,» lisas ta.

Viini ja Amsterdami mudelid: õppida on, aga kopeerida ei saa

Eeskujuna vaadatakse sageli Viini ja Amsterdami eluasememudeleid, mis põhinevad avaliku sektori ja arendajate koostööl. «Viinis on pool eluasemetest sotsiaalkorterid ning need on u 75 protsendile elanikkonnast kättesaadavad. Umbes pool korteritest arendab linn ise, ülejäänud sünnivad era- ja avaliku sektori koostöös,» kirjeldas Rask. Amsterdami mudeli keskmes on ühistud, kellele on tagatud juurdepääs odavale maale ja laenurahale.

«Need mudelid töötavad, sest on süsteemselt ja pikaajaliselt üles ehitatud. Eestis tuleb esimese lahendusena aga turg avada – leevendada nõudeid, lihtsustada planeerimist ja luua tingimused turu toimimiseks. Sellega koos tuleks omavalitsustel, kus elupinna puudus kipitab, asuda käsikäes erasektoriga väärtustama avalikus omandis olevat maad.»

Sõnum otsustajatele: ärge jääge ootama