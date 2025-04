HEA VÕIMALUS Eesti arendaja pakub tavapärasest väiksema sissemaksega kodusid

«Kinnisvara kõrge hind on muutnud koduvahetuse paljudele eestlastele keeruliseks katsumuseks,» tõdeb Everaus Kinnisvara asutaja ja tegevjuht Janar Muttik. «Enamasti on eestlaste vara seotud olemasoleva koduga, mistõttu tuleb uue kodu soetamiseks tihtilugu senine kodu müüa. See toob kaasa vajaduse ajutise elukoha järele, mis võib olla ebamugav ja stressirohke. Sissemakse vähendamisega 2,5%-ni soovime pakkuda lahendust, mis muudab koduvahetuse lihtsamaks ja finantskoormuse väiksemaks.»