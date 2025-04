UURING Eesti koduostjatele tekitab enim peavalu just see

«Tähelepanuväärne on see, et Tallinnas, kus kinnisvarahinnad on Eesti kõrgeimad, pole mure nende tõusu pärast sugugi kõige suurem. Enim valmistab see meelehärmi hoopiski Võrumaa inimestele, kus seda nimetas tervelt 86 protsenti vastanutest,» märkis SEB eraklientide panganduse divisjoni juht Sille Hallang. Võrumaale järgnes Harjumaa, kus kinnisvara hinnatõusu pärast muretseb 78 protsenti küsitletutest ning Järva-, Põlva-, Saare- ja Viljandimaa, kus see valmistab peavalu kolmele vastanule neljast.