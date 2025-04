VÄHENDA RISKE Miks ei tasu kahtlase päritoluga taimekaitsevahendeid kasutada?

Taimekaitsevahendite välismaalt tellimisega peab olema väga ettevaatlik

Spetsialisti sõnul on praktika näidanud, et välismaalt kaasa toodud või interneti vahendusel tellitud preparaadid ei ole reeglina Eestis registreeritud ja siin turule mittelubatud taimekaitsevahend on illegaalne. «Kuldreegel on, et kui vahend ei ole Eestis registreeritud, siis ei või ettevõte ega eraisik seda maale tuua ei müügiks ega ka enda tarbeks koduaias kasutamiseks,» rõhutab Potter.