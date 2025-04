Luminori laenude kompetentsikeskuse juhi Helina Kikase sõnul on tunda turu ettevaatlikku, kuid järjest kindlamat taastumist. Kikase sõnul on viimastel kuudel kinnisvaraturule tasapisi lisandunud uusi koduhuvilisi.

«Kuna euribor on tipust jõudsalt alla liikunud, on inimestel laenuga seoses vähem hirme. Ent ka arendajad on aina julgemalt kopa maha pannud ning ehitustöid jätkamas,» ütles ta.