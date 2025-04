NÄDALA RESTORAN Armsaima nimega restoran Tartus tegi kevadõhtu maitsvaks

Kõige toredamad kipuvad olema sellised restoranid, mis on natuke peidus. Sellised, kuhu ei olegi võimalik päris juhuslikult sattuda, vaid pead sellest teadlik olema ja isegi pärast laua broneerimist õhtupimeduses natuke siia-sinna vaatama, et kus ta siis täpselt ikkagi asub. Tartus asuv Spargel on just niisugune restoran, mis on ennast üles seadnud vanaaegses elumajas Kalevi-nimelisel kõrvaltänaval, kuid ei muutu oma suuruses uhkeks ega kuuluta ennast üle terve tänava.