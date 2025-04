Õnnetus ei hüüa tulles! Kümme kentsakat olukorda päriselust, mis õnneks hüvitati

On justkui Murphy seadus, et ootamatused tabavad meid alati kõige ebasobivamatel hetkedel. Olgu siis tegu väiksema või suurema juhtumiga, õnnetus ei hüüa tulles. Swedbanki kindlustuse valdkonnajuhid Liina Laks ning Maria Lootsma on kokku pannud ülevaate kümnest omamoodi kindlustusjuhtumist, millega kliendid Eestis ja Baltikumis on saanud Swedbanki kindlustuselt abi. Selgub, et kindlustus võib katta palju rohkem, kui sa aimata oskad.