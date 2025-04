Mitu seadet võib pikendusjuhtmega ühendada? Piisab ühest teadmisest, et suur õnnetus ära hoida

Tavaliste pikendusjuhtmete maksimaalne lubatud koguvõimsus on tavaliselt 3500 vatti. See piir võib märkamatult ületatud saada – näiteks röster ja kohvimasin tarbivad kumbki umbes 1 500 vatti ning kui lisandub veel nõudepesumasin, mille võimsus on üle 2 000 vatti, on ülekoormus vältimatu. Tagajärjeks võib olla kaitsme välja löömine. Eriti ohtlikuks muutub olukord vanade või kulunud juhtmete puhul – need võivad kuumeneda üle ja põhjustada tulekahju. Halvimal juhul võib see lõppeda kogu elamist ohustava tulekahjuga.