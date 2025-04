TASUB TEADA Millal võib mikrolaineahi sulle ohtlikuks muutuda

Mikrolaineahju süttimine on küll pigem harv nähtus, kuid juhtumeid leiab ka lähiminevikust. Näiteks 17. veebruari öösel reageeris Päästeamet häireteatele Kohtla-Järve Järve linnaosa Põhja allee ühiselamust. Selgus, et mikrolaineahi oli kärssama hakanud ja see oli viidud rõdule. Päästjad kontrollisid ruumi üle ning võtsid ohutuse tagamiseks ka teised elektriseadmed pistikust välja.

G4Si turvaekspert Tarmo Pärjala ütleb, et seadmed, mida iga päev ei kasutata, tuleks vooluvõrgust välja võtta – nende alla kuuluvad näiteks ka veekann ja mikrolaineahi. Kuid praktika näitab, et sageli polegi probleem mitte seadmed endas, vaid hoopis mõnes anomaalias.

Näiteks võib äikeselöögist tekkiv ülepinge süüdata ka täiesti korras seadme – kui see äikese ajaks pistikust välja võtta, see oht kaob. Kui elektriseadmed saavad liigpinget, siis nende isolatsioon võib kahjustuda ja seadmed võivad süttida.

Tulekahju võib põhjustada ka vigane või liiga vana seade. Näiteks võib katkises seadmes tekkida lühis, kui see ei saa jahutamiseks piisavalt õhku. Samuti võib see üle kuumeneda. Pärjala toonitab, et amortiseerunud seadmed on väga ohtlikud.