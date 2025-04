KARULAUK VOHAB Siin on 3 mürktaime, millega seda kõige sagedamini segi aetakse

Karulauk on Eestis looduskaitse all, kuid teda võib siiski enda tarbeks ja mõistlikus koguses korjata. Seda tuleb muidugi võimalikult loodushoidlikult teha, taimi mitte maha tallates ning ühelt taimelt mitte kõiki lehti ära korjates. Loodusest kogutud taimede müümine on aga keelatud – seega püüa näiteks turult ostes kindlaks teha, et soetad tõesti aiamaalt pärit taimi, mitte metsast toodut.

Mõnus maitse- ja ravimtaim võib kergelt mürgistega sassi minna

Karulauku on peetud aastasadu ravimtaimeks ning seda kasvatati juba kloostriaedades. 12. sajandil soovitas taimetargast nunn Hildegard Bingenist karulauku kasutada nii seedehäirete puhul kui ka verepuhastuseks. Ka metsküüslauguks kutsutav taim on antibakteriaalsete omadustega, samuti on selles väga palju vitamiine ja mineraalaineid.

«Piibeleht on väga mürgine taim – mürgine on isegi vaasivesi, kus maikellukese kimpu hoitud,» märgib Eesti Loodusmuuseumi botaanik Jana-Maria Habicht, lisades, et hetkel on piibelehe tulekuni veel aega, kuid hiljem on tarvis ka tema suhtes tähelepanelikum olla. Selle taime söömine lõppeb tõenäoliselt väga tõsise mürgistuse või isegi surmaga. Sügislill on samuti eluohtlikult mürgine – kui süüa sügislille lehti või sibulat, siis haiglast ei pääse. Ka paljud teised vast tärganud lilled võivad esialgu välimuselt karulauku meenutada. Niisiis on taimi korjates kõige tähtsam kindel olla, et tegemist on tõepoolest karulauguga.