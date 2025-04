Praepannide rikkumiseks on mitmeid viise, kuid üks on eriti levinud Soome köögis. Iltalehti küsis kahelt kohalikult eksperdilt, mis on nende arvates kõige levinum viga praepanni kasutamisel. Asjatundjad andsid ühisel suul üpris selge ja põhjapaneva vastuse: panni vale kuumutamine.