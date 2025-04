Sukkpükste kasutamine maasikate kaitseks on nutikas ja keskkonnasõbralik viis saagi säilitamiseks, pakkudes tõhusat kaitset kahjurite vastu ilma kemikaale kasutamata, vahendab House Digest.

See tehnika takistab marjade kokkupuudet mullaga. Lisaks sellele kogub see lihtne meetod põõsaste lehed kenasti kuhja, soodustades paremat ventilatsiooni ja tagades viljade ligipääsu päikesele. See omakorda tagab tervema ja rikkalikuma maasikasaagi.