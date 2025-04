ENNEOLEMATU Eesti arendaja tutvustab elamuehituse uut trendi

Kantar Emori uuringu põhjal eelistavad inimesed kodusid, kus on piisavalt ruumi nii siseruumides kui ka õues. Seetõttu on arenduse igal korteril avar rõdu või terrass, mis võimaldab sinna paigutada söögilaua. Kõikides korterites on majapidamisruum ning esimesel korrusel on eraldi panipaigad spordivarustust, jalgrataste ja muude hooajaliste esemete hoiustamiseks.