Mune võib keeta nii, et munakollane on täiesti vedel, või nii, et see on pehme ja kreemjas, kuid samas kõva. Need, kes armastavad kõvaks keedetud mune või on lasknud neil kogemata liiga kaua küpseda, on kindlasti näinud mune, mille kollane on väljastpoolt sinakashalli värvi.