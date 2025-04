VÄLDI PÖÖRDUMATUT KAHJU Kuidas targalt väetist valida?

Eestisse on lubatud tuua ja turustada ainult neid väetisi, mis on kantud Eesti väetiseregistrisse või kannavad CE-märgist. «CE-märgis väetisel näitab, et see on valmistatud Euroopa Liidu (EL) väetisetoodete määruse nõuete kohaselt ja on läbinud vastavushindamise. Eestis peab CE-märgisega väetisetooted kandma ka ELi väetisetoodete nimekirja,» selgitab PTA taimekaitse ja väetise osakonna peaspetsialist Muruste.