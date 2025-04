90ndad on tagasi! Kuidas tuua retrohõngu oma koju tänapäevases võtmes?

Kui armastad nostalgiat, aga hindad ka kaasaegset sisekujundust, siis just praegu on ideaalne aeg tuua 90ndate võlu tagasi oma koju – seekord uuemas ja maitsekamas kuues.

90ndate sisekujundustrendides oli oma kindel koht madal mööbel. Futonid, lamamistoolid ja muu selline, mille lihtne disain ja madal kõrgus loovad rahuliku meeleolu, on taas moes. Eriti kaunilt mõjuvad need, kui on valmistatud looduslikest materjalidest – näiteks puidust ja linast. Soovitatav on valida eemaldatavate katetega mudeleid, et saaks hõlpsalt vahetada värvitoone ja hoida kodu värske.