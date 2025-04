Mitukümmend tuhat eurot kahju: torude heaolusse tuleb märksa pingsamalt süveneda

Möödunud aasta algusest kuni tänavu märtsi lõpuni sai PZU Kindlustus üle 1900 teate veekahjudest, umbes pooltel juhtudest oli kahju tingitud toru või survevooliku purunemisest. «Veelekked on kõige sagedasemad kodukindlustuse kahjujuhtumid ja halvimal juhul võib ühest veelekkest tekkinud rahaline kahju ulatuda kümnete tuhandete eurodeni,» ütles PZU Kindlustuse varakahjude grupi juht Marge Habakukk .

Eri otstarbeks on erinevad survevoolikud

«Survevoolikud näiteks boilerile, kööki või kodumasinatele on erinevad, sest nende temperatuuri- ja survekindlus on erinev,» märkis Habakukk . «Niisketes ruumides nagu vannituba tuleb alati kasutada voolikuid, mille ümber olev kaitsepunutis on valmistatud roostevabast terasest.»

Survevoolikuid peab olema võimalik kontrollida ja selleks tuleb need paigaldada nii, et need oleksid nähtaval. «Paigaldamise käigus peab sellele lisaks jälgima, et survevoolik ei jääks keerdu või pinge alla,» toonitas Habakukk . «Ärge kunagi paigaldage ka kahte või enamat voolikut järjestikku, selle asemel on parem valida sobiva pikkusega survevoolik.»

Korrodeerunud survevoolik. Foto: PZU kindlustus

Kuidas teada saada, et survevoolik vajab uuendamist?

Lisaks õige otstarbe ja pikkusega survevooliku õigele paigaldamisele on tähtis ka survevoolikute kontrollimine ja vajadusel uuendamine. «Uuendamist vajab kindlasti survevoolik, mille traadist kaitsepunutis on hakanud narmendama ja viivitamatult tuleb välja vahetada survevoolik, mille kaitsepunutis on roostes, sest see on ilmne märk sellest, et paigaldatud on vale survevoolik,» rääkis Habakukk .

Survevoolikute kahjustumise vältimiseks tuleb ära hoida nende kokkupuutumine söövitavate ainetega ja jälgida, et vooliku väline punutis viga ei saaks. Voolikute puhastamiseks tuleb aga kasutada niisket lappi ja vältida agressiivse toimega puhastusvahendeid.

Ka siugtoru valikul peab olema hoolikas

Lisaks survevoolikutele on vannitoas veel üks detail, mille valikul ei tohi kindlasti lähtuda vaid hinnast – selleks on kuuma veega töötav käterätikuivati, tuntud ka kui siugtoru. «Kõik poodides müüdavad siugtorud ei sobi kõigi veesoojendussüsteemidega, mis tähendab, et vale veesoojendussüsteemiga ühendatud siugtorule võib aja jooksul auk sisse roostetada,» sõnas Habakukk .