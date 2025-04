KOMPASS RAHVALE Peresõbraliku toitlustusasutuse konkurss algab taas!

«Märgise väljaandmisega panustame üheskoos peresõbralikuma ühiskonna kujundamisse, kus märgatakse ja väärtustatakse lastega peresid. On suur rõõm, et igal aastal soovib konkursil osaleda üha enam toidukohti – see näitab, et liigume õiges suunas ning loodetavasti on tulevikus peresõbralik teeninduskultuur, lastele loodud menüü ning peredega arvestav interjöör iga toidukoha lahutamatu osa,» ütles Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap.