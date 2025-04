KIIRUSTA Üürihinnad võtavad peagi suuna üles

Aasta tagasi oli märtsikuine aktiivsete üüripakkumiste arv kinnisvaraportaalis KV.EE üle 1800. Üüripakkumine on aastaga vähenenud 17%, kuid ajaloolisest keskmisest ~1100 pakkumisest on täna üürikortereid endiselt 38% rohkem, vahendab kinnisvaraportaal KV.EE.

«Üüripakkumine on väga suur, sest finantsvabadust ja suurt rikkust ihkavad väikeinvestorid tõid 2020. aastast 2022. aasta alguseni kestnud kinnisvaraosturalli käigus turule hulka värskeid üürikortereid. Tänast portaali KV.EE üüripakkumiste mahtu vaadates võib anda selge hinnangu, et üüriturul on jätkuvalt ülepakkumine, kuid üürikorterite üleküllus on liikumas vähenemise suunas,» kommenteeris Tarvo Teslon.

Suur üürikorterite pakkumine, ammugi siis ülepakkumine on üürihinnad alla surunud. 2025. aasta märtsi Tallinna üürikorterite keskmine pakkumiste hind oli 13,9 €/m². See on 2,2% võrra rohkem, kui aastatagune eriti suure ülepakkumise aegne üürihind 13,6 €/m². Sama palju ehk 13,6 €/m² oli portaalis KV.EE korterite üüripakkumiste hind ka kaks aastat tagasi 2023. aasta märtsis.

«Üürikorterite keskmine hind on kriiside ajal liikunud väga paindlikult. Üüripakkumiste hind kerkis kiiresti, kui 2022. aasta Ukraina sõjapõgenikud üürinõudlust üle öö kasvatasid. Üürihind kinnisvaraportaalis KV.EE liikus vilkalt allapoole, kuid ostubuumis soetatud uued korterid ehituslikult valmis said ja 2023. aasta suurema lainena pakkumisse jõudsid,» analüüsis Tarvo Teslon.

Üüripakkumise vähenemise suunas liikumine võiks anda tunnusmärgi, et üürihindadel on peatselt võimekust ülespoole ronima hakata. Arvestades portaali KV.EE suurt üüripakkumiste mahtu ei pruugi üürihinna kerkimise tempo olla kiire.