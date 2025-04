See ei ole lihtsalt korter – see on kogemus, mille sarnast maailmas teist ei ole. Hinnasildil seisab küll üsna krõbe hind – 99 miljonit eurot, aga mida muud New Yorgist ootakski.

Neljakorruseline korter asub 435 meetri kõrguses Steinway Toweri nimelises kõrghoones, mis on ühtlasi ka maailma kõige peenem kõrghoone, mille laiuse ja kõrguse suhe on 1:24. Lisaks on see kõrguselt neljas pilvelõhkuja USAs. Ühest küljest on hoone laius 17 meetrit ning teisest 25, tehes hoone pindalaks 425 ruutmeetrit.