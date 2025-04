Kas see veel kõlbab? Üllatav tõde Worcestershire'i kastme säilivuse kohta

Worcestershire'i kastmel on väga pikk säilivusaeg tänu selle äädika ja soola sisaldusele – avamata pudel kestab kuni viis aastat. Avatud pudel võib õigel hoiustamisel vastu pidada samuti mitu aastat, kui hoida seda jahedas, pimedas ja tihedalt suletuna. Halvaks minemise märgid on muutused lõhnas, värvis, tekstuuris, samuti hallitus või gaasi kogunemine pudelis.

Mis asi on Worcestershire'i kaste?

Tegu on Inglise päritolu kastmega, mille töötasid 19. sajandi alguses Worcesteri linnas välja kaks keemikut John Wheeley Lea ja William Henry Perrins – sealt ka kastmetootja nimi Lea & Perrins, mis tegutseb tänaseni.

Kaste saavutab oma keeruka maitse pikaajalise fermenteerimise käigus. Koostisosadeks on linnaseäädikas, tavaline äädikas, melass, anšoovised, tamarindiekstrakt, sibul ja mitmed maitseained.

Kui kaua Worcestershire’i kaste säilib?

Tänu äädika- ja soolasisaldusele on see looduslikult kauasäiliv ja kuulub pika säilivusajaga toodete hulka. Food & Wine kirjutab, et avamata pudel võib kesta kuni viis aastat. Täpne kestvus võib sõltuda tootjast, seega tasub jälgida «parim enne» kuupäeva sildil (see jääb tavaliselt vahemikku 18 kuud kuni 3 aastat).

FoodSafety.gov soovitab kasutada kaste ära ühe aasta jooksul pärast ostmist, kui see on sahvrisse jäetud. Kuid ka see kuupäev ei tähenda, et toode oleks riknenud – lihtsalt maitse ja värskus võivad aja jooksul väheneda.