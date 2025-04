EKSPERT HOIATAB Uusarendusse kodu ostjad peavad edaspidi arvestama just sellega

Alates 1. juulist kuni 2028. aasta 31. detsembrini hakkab kehtima uus, 24-protsendine käibemaksumäär. «Koduostja vaatest mõjutab muudatus eelkõige uusarendusi, mille ostuhinnale lisandub 2 protsendi võrra kõrgem käibemaks kui praegu. Näiteks 300 000 eurot maksva uue korteri puhul tähendab see 6000 euro suurust lisakulu,» selgitas Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma.

Käibemaksutõus mõjutab ka neid, kes ostavad enne 1. juulit kinnisvara, mis valmib aga hiljem. Sellisel juhul kehtib ettemaksule küll vana maksumäär, ent kodu valmimisel makstavale osale juba uus, kõrgem käibemaks. See võib kokkuvõttes tähendada ostjale lisakulu, mida tasub juba praegu arvestada.

Kasutatud ehk järelturu korterite puhul käibemaksu ei rakendata, kuid kodu soetamisega seotud kõrvalkulud võivad suureneda. «Näiteks mööbli ja ehitusmaterjalide hinnad võivad tõusta, sest käibemaks on tarbimismaks ning mõjutab kaupade ja teenuste lõpphinda. Kuigi kõik teenusepakkujad ei pruugi hindu kohe korrigeerida, võib ostja reaalsuses siiski maksta rohkem kui täna,» ütles Pärgma.

Merko Kodude juhatuse liikme Indrek Tarto sõnul on Tallinna uusarenduste müük olnud aasta alguses võrreldes eelmise aasta sama perioodiga veidi aktiivsem, kuid suurt hüpet pole toimunud. «Pärast 1. juulit ootame pigem «hiilivat»​ hinnatõusu, kus hindu kohandatakse järk-järgult vastavalt turu nõudlusele. Näiteks alles ehituses olevate arenduste hinda saab muuta ka hilisemas faasis, mistõttu kohest suurt hinnamuutust ei pruugi turul tulla,» selgitas Tarto.

Kuigi käibemaks ei rakendu järelturu korteritele, kandub hinnasurve ajapikku üle ka sellesse segmenti. «Järelturu hinnad liiguvad üldiselt uusarenduste tuules ja sõltuvad muu hulgas korteri vanusest ning asukohast. Kui uusarendused kallinevad, siis kasvab ajapikku ka järelturu hind. Samas on 2-protsendilist maksutõusu iga konkreetse objekti lõpphinnas raske täpselt hinnata,» sõnas Tarto.

Tarto sõnul ei tasu maksutõusu valguses loota ulatuslikele sooduspakkumistele. Allahindlusi tehakse eeskätt vastavalt turuolukorrale ja müügivajadusele, mitte maksumuudatuste tõttu. «Samas ei ole arendajatel sageli võimalik hindu oluliselt langetada, kuna sisendhinnad on jätkuvas tõusutrendis. See tähendab, et kinnisvara hinnad pigem kasvavad ka edaspidi,» ütles ta.