KÕVA SÕNA Eesti parimat pagaritoodet valmistatakse nädalas uskumatud pool tonni!

Lõuna Pagarite kaerasaias jõhvikatega on kaera kasutatud neljas eri vormis: kaerahelbed, kaeraterad, kaerakliid ja kaerajahu, lisaks või ja jõhvikad. Lõuna Pagarid on kaerasaia jõhvikatega, mille soovituslik jaehind on 2.80 eurot, suunanud teadlikule kaasaegsele tarbijale, kes otsib uut, on aldis proovima ning valmis toidule ka rohkem raha kulutama

Lõuna Pagarite tegev- ja müügijuht Kaire Kivirähk räägib toote saamisloost nii: «Algselt arendasime välja kolm eri maitsega kaerasaia ja üllatuseks osutus populaarseimaks toode, mis ei olnud meie esimene valik. Ilma lisanditeta tundus sai igav ja tuli leida tootele lisandväärtus. Leidsime, et jõhvikad on hea alternatiiv rosinatele ja maitsed sobisid ülihästi.»

Kivirähk kinnitab, et jõhvikaid kasutavad nad mujalgi, näiteks küpsiste sees ja pehmed piparkoogid jõhvikatega on jõuluajal nõutud. «Sai sobib ampsuks just nii jämeda viiluna kui hing ihkab, ja muidugi saab murda kasvõi pätsi otsast. Röstides maitseb kaerasai eheda või ja juustuga. Meie uus sai võeti turul väga hästi vastu ning parima pagaritoote tiitel on meie müüki positiivselt mõjutanud. Lõuna Pagarite nišš on pakkuda pidevalt uut ja erilist. Kaerasai jõhvikatega sündis koostöös koostööpartneriga Leipurin Eesti.»