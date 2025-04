Tükike Eestit Osakas: Jaapani abielupaar avas kodumaal Eestile pühendatud pood-kohviku

See armastus viis neid korduvalt Eestit külastama, tutvuma siinse kohaliku disaini ja toidukultuuriga, mis tõi omakorda loogilise jätku – möödunud aasta aprillis avasid nad Osakas pood-kohviku, et tuua Eesti loovus, tooted ja maitsed Jaapani inimesteni.

«Jaapani klientide seas on kõige populaarsem just Reet Ausi looming,» tõi Hiroyoshi Iwano eraldi välja. «Selle brändi kontseptsioon on arusaadav ja selge. Disain on pilkupüüdev, kvaliteet hea ja lihtsasti kantav. See kõnetab Jaapani kliente,» ütles ta.