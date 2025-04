SAADAVAL KA MEIL Rimi troopiline smuuti võitis maineka rahvusvahelise auhinna

Rimi Eesti ostujuhi Marilin Jürissoni sõnul on tervislike mittealkohoolsete jookide populaarsus viimastel aastatel kasvanud. «Tarbija liigub vaikselt teadlikumate eluviiside suunas. Mitte ainult Eestis, vaid kogu Baltikumis otsivad inimesed üha enam maitsvaid, toitvaid ja tervislikke alternatiive magustatud jookidele. Seetõttu tegeleme meiegi pidevalt tootearendusega, et tuua turule taskukohaseid ja tervislikke valikuid, mis on eriti olulised majanduslikult keerulisematel aegadel,» märkis Jürisson. Tema hinnangul näitab smuutile osaks saanud tunnustus, et Rimi liigub õiges suunas, tuues turule innovaatilisi ja kvaliteetseid tooteid, mis vastavad klientide ootustele nii maitse, kvaliteedi kui ka hinna osas.

Rimi troopiline chia-smuuti. Foto: Rimi

Majanduslikult keerulistes oludes otsivad pered aktiivselt säästmisvõimalusi. Omamärgitooted on selles kontekstis hea valik, sest need on kvaliteetsed ja taskukohasema hinnaga.