VÕIMAS Tallinna elukvartalis avatakse linna suurim välipadelikeskus

Uus-Veerenni elukvartalis asuval Pille 21 kinnistul käib vilgas ehitustöö, et seal saaks juba mai keskpaigas padelit harrastada. Nelja panoraamväljakuga keskuse rajab Merko ning keskust hakkab opereerima Padelsquare.

Merko Kodude juht Indrek Tarto sõnas, et Merko on 20 aastat panustanud Eesti Terviseradade ühe asutajana erinevate liikumisharrastuste jaoks võimaluste loomisesse kõikjal üle Eesti. Samal sihil pööratakse ka Merko elukvartalites tähelepanu sellele, et eri vanuses ja liikumiseelistusega elanikel oleks oma kodukandis mitmekesised võimalused oma tervise eest hoolitsemiseks.

Padelikeskuse ettevalmistus. Foto: Merko Ehitus Eesti

«Padeliväljakute rajamine Uus-Veerennisse on hea võimalus populariseerida liikumist kui hea tervise alustala ning laiendada Veerenni asumi seniseid sportimisvõimalusi. Meie kogemus Uus-Veerennis varem valminud aktiivsusaladega näitab, et kodulähedaste liikumisvõimaluste kättesaadavus loob suurepärase eelduse ühise kvaliteetaja veetmiseks. Kuna padel on lisaks füüsilist koormust pakkuvale tegevusele ka sotsiaalne mäng, ühendab see inimesi ning sobib hästi igasse kogukonda,» lisas Tarto.

Padelsquare, kes opereerib padelikeskuseid ka Pärnus ja Laagris, hakkab hoolitsema uue keskuse igapäevase töö ja väljakute haldamise eest. Padelsquare’i üks eestvedaja Mats Tamme tõdes, et nii Pärnus kui Laagris on kohalik kogukond uue populaarse sportimisvõimaluse avasüli vastu võtnud.

„Oleme näinud oma mõlema seni avatud padelikeskuse puhul, et umbes pooled huvilised on need, kes on juba aktiivsed padeliharrastajad, ning teised need, kes tänu sellele, et nende kodukoha lähedale mängimise võimalus loodi, ala proovima tulevad ja enamasti ka selle juurde jäävad. Maist septembrini eelistavad paljud võimaluse korral padelit õues mängida ning neli väliväljakut võiks Veerenni kogukonna nõudlusele igati heaks lahenduseks olla,“ ütles Tamme.