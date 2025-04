VAU Selle lihtsa nipi abil saad tugevasti sõlmitud kilekotid vaevatult lahti

Üks tüütumaid asju kilekottide kasutamisel on see, kui sõlm, mille sidusite, et toidukaubad kärus ringi ei veereks, osutub lahti tehes liiga tugevaks ja kotike tuleb ribadeks rebida. Õnneks on lahendus olemas – geniaalne nipp nende tihedalt kinni jooksnud sõlmede lahtiharutamiseks. Nii saab kotte korduvalt kasutada ja sellega raiskamist ja ökoloogilist jalajälge grammivõrra vähendada.