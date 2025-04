Selle uudse nipi abil püsivad banaanid värsked üle kolme nädala

Kui banaanid sinu puuviljakausis riknevad enne, kui need on kaks nädalat vastu pidanud, on tõenäoline, et säilitate neid lihtsalt valesti. Briti blogija jagas ootamatut puuviljade säilitamise viisi, mille ta avastas enda sõnil täiesti juhuslikult. Ta rääkis, kuidas hoida banaane nii, et need püsiksid värsked ega läheks mustaks tervelt 26 päeva.