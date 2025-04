EKSPERT SELGITAB Kas ja milles tuleb koduostul järele anda?

Sobiva kinnisvara leidmine ei pruugi olla sugugi nii lihtne, kui esialgu tunduda võib. «Paljudel koduotsijatel on väga selged eelistused – nagu kinnitab ka Luminori tellitud uuring, peab kaks kolmandikku eestlastest kõige olulisemaks, et kodus oleks piisavalt tube. Samuti väärtustavad ligi pooled vastanuist energiatõhusust ja head heliisolatsiooni ning kõige selle juures on määrav ka hind ja asukoht. Kõik need ootused mõjutavad nii otsingute ulatust kui ka selle keerukust,» selgitas Rebane.

Tema sõnul seataksegi kõige sagedamini piiranguid just hinnatasemele, tubade arvule, infrastruktuurile ja asukohale. Mida konkreetsemad ja rangemad on nõudmised, seda keerulisem on leida kodu, mis kõigile seatud ootustele vastaks – eriti kui soovid ei lähe kokku reaalse turuolukorraga. Seetõttu soovitab ta koduotsingut alustades oma prioriteedid läbi mõelda ja vajadusel olla valmis paindlikkuseks.

Ole realistlik ja kaalu oma võimalusi

Kui ideaalne kodu ei taha otsides kuidagi välja ilmuda, tasub oma soovid ja võimalused uuesti kriitilise pilguga üle vaadata. «Tuleb hinnata, kas eelarve lubab leida sellise elamise, mis vastab kõikidele seatud tingimustele,» sõnas Rebane. Nutikamate valikute tegemiseks soovitab ta kaaluda, kas kõik kriteeriumid on tingimata hädavajalikud või saab millestki loobuda. Näiteks kas aktsepteeritakse väiksemat magamistuba, kui elutuba on avar ja planeering hästi läbi mõeldud. Nii võid sobiva kinnisvara kiiremini leida.

Sea prioriteedid paika

Asukoht, korteri suurus, planeering, energiaklass – milline neist on sulle kõige olulisem? Tanel Rebane soovitab need tegurid tähtsuse järjekorda seada ja mõelda, millised tingimused on hädavajalikud ning millistes punktides võiksid vajadusel kompromissi teha. «Kui kõik nõudmised ei saa täidetud, aga leiad variandi, mis on väga lähedal sinu ideaalsele kodule, siis tasub sellist varianti ikkagi tõsisemalt kaaluda.»

Loomulikult tasub koduvalikut hinnata ka kodulaenu tingimuste perspektiivis, sest teatud kinnisvaraobjekte on võimalik osta soodsamate tingimustega. «Näiteks pakume Luminoris uue energiasäästliku kodu ostjatele eripakkumisena teatud tingimustel lausa 0,99-protsendist kodulaenu marginaali,» lisas Rebane.

Viivitamise asemel tegutse