Tema lahendus? Ta asetab maasikataimede vahele kivid, mis on värvitud meenutamaks maasikaid. Nikki näitas videos, kuidas ta esmalt värvib kivid spreivärviga punaseks ning seejärel lisab käsitsi peened detailid, et need näeksid välja nagu päris maasikad ja asetab need siis päris maasikataimede vahele.